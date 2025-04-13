Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'da taraftarlar maç biter bitmez kutlamalara başladı.

STATTAKİ TARAFTARLAR SAHAYA DALDI

Balıkesir'de oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 2-1 yenen Bursaspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın biletlerine Bursaspor seyircisi yoğun ilgi gösterdi. Bursa temsilcisinin taraftarları satışa çıktıktan kısa bir süre sonra biletlerini tükettiği 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, kapalı gişe oynandı. Stadı dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar, son düdükle birlikte sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.

BURSA'DA DA KUTLAMALAR BAŞLADI

Bursa'da binlerce taraftar, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yanındaki otopark alanında toplanarak karşılaşmayı dev ekrandan takip etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar kutlamalara başladı. Çok sayıda taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalar, kentin bazı noktalarında devam ediyor.

BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Yeşil-beyazlıların en yakın takipçisi Karşıyaka ise sahasında Silifke Belediyespor'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçların ardından Bursaspor, puanını 67'ye yükseltti. İzmir ekibi ise 57 puanda kaldı. Ligin bitimine iki hafta kala 2. sıradaki rakibine 10 puan fark atan Bursaspor, grubunu lider bitirmeyi garantiledi ve şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükseldi.

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, 4 Büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından şampiyon olmayı başaran ilk Anadolu takımı olmuştu. Son yıllarda düşüşe geçen ve amatöre düşme, kapanma gibi durumlarla karşı karşıya kalan Türk futbolunun köklü kulübü, bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig'e geri dönüş ateşini yaktı. Yeşil-beyazlılar TFF 2. Lig ve Trendyol 1. Lig'de de kısa sürede mutlu sona ulaşarak bir dönem şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig'e geri dönmeyi hedefliyor.