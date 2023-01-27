Son detaylar için kulüp binasında! Caner Erkin yeni takımıyla herkesi ters köşe yaptı

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımı belli oluyor. Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan deneyimli sol bek, transfer görüşmeleri için Başakşehir kulüp binasına gitti. Caner Erkin'in İstanbul ekibine kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Beşiktaş ya da Galatasaray'a imza atması beklenen Caner Erkin'in yeni adresi Başakşehir oluyor. Deneyimli sol bek, İstanbul ekibi ile imza atmaya çok yakın.

BAŞKAŞEHİR'E İMZAYI ATIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Caner Erkin transfer görüşmesi yapmak için Başakşehir kulüp binasına geldi. Deneyimli futbolcunun İstanbul ekibiyle anlaşma sağlayarak kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

6 ASİST YAPTI

Caner Erkin bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 asistlik katkı sağladı.