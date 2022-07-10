Son Dakika: Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic! Üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 3-1 yenen Sırp Novak Djokovic şampiyon oldu.

DJOKOVIC GERİDEN GELDİ

İlk seti Kyrgios, 6-4 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette durumu 6-3 ile eşitleyen Djokovic, üçüncü seti ise 6-4 kazandı. Sırp raket, dördüncü seti de 7-6 kazandı ve Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.

"BU KUPAYI KAZANMAK HER SEFERİNDE DAHA ANLAMLI HALE GELİYOR"

Novak Djokovic şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Benim kalbimde her zaman en özel turnuva Wimbledon. 1992'de Sırbistan'da küçük bir restoranda ilk defa Wimbledon'ı seyretmiştim ve bana raket almalarını istemiştim. Buraya gelmeyi hayal ettim. Bu kupayı kazanmak her seferinden daha anlamlı hale geliyor." ifadelerini kullandı.

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