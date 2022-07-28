Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlattı

Son dakika: Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçında yaptığı Vladimir Putin tezahüratının ardından UEFA, "Uygunsuz davranış" nedeniyle soruşturma başlattı.

 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı tepki çekmişti. UEFA'dan yaşanan olaya ilişkin ilk hamle geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının Dinamo Kiev maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı yaptığı tezahüratların ardından, 'uygunsuz davranış' nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlattı

NE OLMUŞTU?

Dinamo Kiev forması giyen Buyalskiy 57. dakikada attığı golün ardından tribündeki Fenerbahçeli taraftarları kışkırtmıştı. Ukrayna ekibinin yedek kulübesinden de benzer davranışların yapılmasının ardından stattaki sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yaptı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

İlgili Haberler
Son Dakika: Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçındaki Putin tezahüratı hakkında ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyorSon Dakika: Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçındaki Putin tezahüratı hakkında ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

title