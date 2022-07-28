Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe taraftarının Vladimir Putin tezahüratlarıyla ilgili soruşturma başlattı

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı tepki çekmişti. UEFA'dan yaşanan olaya ilişkin ilk hamle geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının Dinamo Kiev maçında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine yaptığı yaptığı tezahüratların ardından, 'uygunsuz davranış' nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Dinamo Kiev forması giyen Buyalskiy 57. dakikada attığı golün ardından tribündeki Fenerbahçeli taraftarları kışkırtmıştı. Ukrayna ekibinin yedek kulübesinden de benzer davranışların yapılmasının ardından stattaki sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yaptı. Bu tezahürat hem Türk sporseverler tarafından hem de dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

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