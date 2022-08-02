Son Dakika: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu - Haberler

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Son Dakika: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuralarının çekimi tamamlandı. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi TSİ ile 13.00'te başladı. Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimimiz Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

TURU GEÇERSE GRUPLARA KALIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda olan Trabzonspor, Kopenhag'a elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK MAÇ 16 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maç ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Son Dakika: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Trabzonspor Kopenhag Spor Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

ÖNDER ÇELİK:

ts YE ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BASARLAR DİLİYORUM.

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