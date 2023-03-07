Son Dakika: Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Son dakika: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden istifa etti. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Seçime gitme kararı alan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından, teknik direktör Abdullah Avcı da istifa kararı aldı.

RESMİ KARAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Olağanüstü kongreye gidilen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı görevinden ayrılma kararı aldı. Abdullah Avcı'nın, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için bu yönde karar aldığı öğrenildi. Kararın kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN BAŞKANLIĞA ADAY OLDU

Trabzonspor'da mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan, yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun.." ifadelerini kullandı.

AVCI, VEDA ETTİ

İstifa sonrası resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Trabzonspor'a veda eden Avcı, yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Kazandıklarını yitirmemeli ve çok güçlü bir yönetimle çok daha parlak günler görmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerine yer verdi.