Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında gol sesi çıkmadı

Son dakika: Süper Lig'in 29'uncu haftasının kapanış maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Temponun düşük olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Haftanın maçı olarak nitelendirilen dev mücadelede gol sesi çıkmadı. İlk yarısında gol beklentilerinin oldukça düşük olduğu karşılaşmada ikinci yarıda pozisyonlar olsa da eşitlik bozulmadı. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

BAKASETAS, SİVAS'TA YOK

Mücadelenin 74. dakikasında sarı kart gören Anastasios Bakasetas, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

7 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup ederken Antalyaspor ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Karadeniz temsilcisi karşısında da mağlup olmayarak bu sezon ilk kez 7 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu.

KALECİLER, SON ANLARA DAMGA VURDU

İkinci yarıda oyunu kontrol altına almaya çalışan Trabzonspor'da 65'te Abdülkadir, üst üste güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp aşırtma denedi ancak Mert gole izin vermedi. 5 dakika sonra bu kez Markovic'in çaprazdan köşeye sert şutuna Mert müthiş uzandı ve gole engel oldu. Beşiktaş'ta ise 86. dakikada Redmond'un ceza sahası içi çaprazından vurduğu sert şutu, Uğurcan 90'dan çıkardı. 1 dakika sonra kornerde Salih'in kafa vuruşunu Uğurcan çizgi üstünden çelmeyi başardı.

PUAN DURUMLARI

Haftanın maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Trabzonspor, puanını 45'e yükseltti. Beşiktaş ise puanını 56'ya çıkardı.