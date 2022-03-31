Son Dakika: Dikkat çeken atama! Dev derbinin hakemi Zorbay Küçük oldu
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Süper Lig'in 31. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde Zorbay Küçük düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.
YİNE TRABZONSPOR MAÇI
Zorbay Küçük, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra yine Bordo-Mavililer'in maçına atandı. Küçük'ün İrfan Can'ı attığı pozisyon gündemi uzun süre meşgul etmişti.
İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri:
- Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
- Kayserispor- Fenerbahçe : Atilla Karaoğlan
- Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
- Galatasaray -Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
- Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
- Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
- Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
- Trabzonspor-Beşiktaş Zorbay Küçük
- Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
- Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz