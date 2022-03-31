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Son Dakika: Dikkat çeken atama! Dev derbinin hakemi Zorbay Küçük oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Süper Lig'in 31. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.

Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu

YİNE TRABZONSPOR MAÇI

Zorbay Küçük, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçından sonra yine Bordo-Mavililer'in maçına atandı. Küçük'ün İrfan Can'ı attığı pozisyon gündemi uzun süre meşgul etmişti.

İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri:

  • Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
  • Kayserispor- Fenerbahçe : Atilla Karaoğlan
  • Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
  • Galatasaray -Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
  • Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
  • Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
  • Trabzonspor-Beşiktaş Zorbay Küçük
  • Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
  • Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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