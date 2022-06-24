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Son dakika: Talasgücü 2 futbolcu transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika: Talasgücü 2 futbolcu transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, dış transferde iki futbolcu ile anlaştı. Geride kalan sezon Amasyaspor ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan sol bek oyuncusu Kadir Doğukan ve geçtiğimiz sezon Sökespor forması giyen sağ bek Emincan Konuk ile anlaşma sağlandı.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, her iki transfer ile güçlerine güç kattıklarını ifade ederek, "26 yaşındaki Kadir Doğukan ve 27 yaşındaki Emincan Konuk ile anlaştık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" dedi.

Talasgücü Belediyespor, daha önce dış transferde Bedirhan Çalışkan ve Çağrı Can Tanrıbilir ile, iç transferde Canberk Soykuvvet, Muzaffer Emre İlhan ve Ramazan Taş ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. - KAYSERİ

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