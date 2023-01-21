Süper Lig'in lideri Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Aslan, Akdeniz ekibini 2-1'lik skorla mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı. Puanını 45'e yükselten Galatasaray, ikinci Fenerbahçe ile olan farkı 7'ye yükseltti.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Nef Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe ile olan puan farkı 7'ye çıktı.

10 DAKİKADA GOL DÜELLOSU

Temponun yüksek olduğu ilk yarıda golsüz eşitlikle tamamlandı. Gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Galatasaray, 49'uncu dakikada Icardi'nin attığı golle öne geçti. Antalyaspor, 54'te Luiz Adriano ile çabuk cevap verdi. 59'da Larsson, kendi ağlarını buldu. Galatasaray yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maçı Galatasaray kazandı.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray, 71'de penaltı kazandı. Icardi'nin şutu Ömer Toprak'ın eline çarptı. Öncesinde Icardi'nin Floranus'un ayağına bastığını işaret eden hakem Ali Şansalan, penaltıyı iptal etti.

LUIZ ADRIANO KIZARDI

Antalyaspor'da 90+10'da Luiz Adriano, Abdülkerim'e attığı dirsek nedeniyle kızardı. Abdülkerim de sarı kart gördü. Abdülkerim önümüzdeki maçta cezalı.

TERİM'İ YAKALADI

Galatasaray bu maçla galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Galatasaray tek bir sezon içinde en son 2011-12'de Fatih Terim yönetiminde böyle bir seri yakalamıştı.

BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray'da maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. PFDK tarafından ceza verilen blokeli tribünlerin devri için de kampanya başlatılmıştı.