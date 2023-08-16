Son Dakika: Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak
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Son dakika: Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak zorlu 90 dakikada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, 19 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak. Sezonun ilk büyük maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
- Galatasaray-Trabzonspor: Attila Karaoğlan
- Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
- Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
- İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
- Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan
- Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan
- Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
- Başakşehir-Karagümrük: Burak Şeker
- Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler
- Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın