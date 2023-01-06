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Son Dakika! Dev derbi için nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem

Spor Haberleri

Son dakika! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son Dakika! Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

Yarın

16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

9 Ocak Pazartesi

17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

Umut bey'e başarılar dilerim, umarım tarafsızlık ve titizlik içerisinde yönetebileceği bir maç olur..

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