Son Dakika! Dev derbi için nefesler tutuldu! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem
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Son dakika! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 18. haftasının programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
Yarın
16.00 Hatayspor - Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
8 Ocak Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam
16.00 MKE Ankaragücü - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Giresunspor - Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
9 Ocak Pazartesi
17.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Burak Şeker
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Mustafa Kürşad Filiz
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023