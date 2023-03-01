Son Dakika: Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta şifresiz olarak yayınlanacak

Son dakika: Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza Türkiye" yardım kampanyasına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, telefonla bağladı. Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı.

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. Yayıncı kuruluş stüdyolarındaki etkinlik, spor kanallarından ortak yayınlanıyor. Saat 20:00'de canlı olarak yayınlanmaya başlayan gece 01.00'e kadar devam edecek.

MAÇLAR ŞİFRESİZ

Canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçları şifresiz olarak izlenebilecek.

"YAYINCI KURULUŞ İLE GÖRÜŞTÜK"

Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

TFF'DEN 80 MİLYON

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de 80 milyon liralık bağış yaptıklarını belirterek, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF olarak bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

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