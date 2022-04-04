Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi - Haberler

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Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Spor
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Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi

Edinilen son dakika haberine göre Çorlu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik personeli, down sendromlu Dursun Ali Öztürk'ün Trabzonspor forması isteğini yerine getirdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik personeli, down sendromlu Dursun Ali Öztürk'ün Trabzonspor forması isteğini yerine getirdi.

Polis ekipleri geçen hafta ilçe geneli özel eğitim okullarını ziyaret etti.

Bir özel eğitim okulunda eğitim gören Öztürk, ziyarette polislerden Trabzonspor forması istedi.

Ekipler Öztürk'ün talebini yerine getirmek için Trabzonspor Kulübü ile iletişime geçti.

Kulüp, futbolcuların imzaladığı formayı Çorlu Emniyet Müdürlüğüne yolladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ve polisler Öztürk'ü evinde ziyaret ederek formasını teslim etti.

Kendisine, istediği formayı getiren polislere teşekkür eden Öztürk, Erdoğan'ı da polisleri de çok sevdiğini söyledi.

Son dakika spor: Tekirdağlı down sendromlu gencin Trabzonspor forması hayalini polisler gerçekleştirdi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Spor

Emniyet Müdürlüğü, Trabzonspor, Ali Öztürk, Çorlu, Spor, Haberler

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