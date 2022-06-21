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Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı

Son dakika spor haberine göre Altay'ın deneyimli stoperi Murat Akça, hakkında ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı.

Altay'ın deneyimli stoperi Murat Akça, hakkında ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı. Akça, " Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır" dedi.

Altay'ın 31 yaşındaki stoperi Murat Akça'ya Süper Lig kulüplerinden İstanbulspor ve Antalyaspor'un ve TFF 1. Lig'den Pendikspor'un talip olduğu haberleri basında yer almıştı. İddiaların günden güne artması üzerine deneyimli stoper, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başarılı futbolcu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da bir yıl daha kontratım bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Murat Akça Altay Spor Haberler Son Dakika

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