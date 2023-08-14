Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Karagümrük-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1'lik net skorla kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.

İLK 11'LER

Karagümrük; Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.