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Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Karagümrük-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1'lik net skorla kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.

Karagümrük; Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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