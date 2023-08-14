Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Karagümrük-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'e konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1'lik net skorla kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Cenk Tosun'un durumu ise belirsiz.
Karagümrük; Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.