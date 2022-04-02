Son Dakika: Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Berlin'deki Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde altın madalya kazandı - Haberler

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Son Dakika: Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Berlin'deki Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde altın madalya kazandı

Haberler.com - Spor
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Son Dakika: Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Berlin'deki Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde altın madalya kazandı

Son dakika: Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Berlin'den altın madalya getirdi. Berlin'deki Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 41.41'lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran Sümeyye Boyacı, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı, Berlin Para Swimming World Series'te 50 metre sırtüstü finallerinde altın madalya kazandı.

Son Dakika: Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Berlin'deki Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde altın madalya kazandı

REKOR KIRDI

Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, Türkiye rekorunu da kırdı.

Haberler.com - Spor

Sümeyye Boyacı, Spor, Haberler

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