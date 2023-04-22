VAR kayıtlarını inceleyen MHK'den tarihi karar: İkinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemlere görev verilmeyecektir

Son dakika: MHK, ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakemlere görev vermeme kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) bazı hakemlerin bir süre dinlendirileceğini, ikinci bir karara kadar görev almayacaklarını açıkladı.

İşte MHK'den yapılan açıklama:

"Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

"HAKEMLERİMİZİN HATA YAPMAMASI İÇİN BU KARAR ALINDI"

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."