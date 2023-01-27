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Son Dakika: Kara Kartal seriyi bozmadı! Beşiktaş, Alanyaspor'u farka boğdu

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve 38 puanla 3. sıraya yükseldi.

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 3 golle kazandı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmayla birlikte Aboubakar, 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

Son Dakika: Kara Kartal seriyi bozmadı! Beşiktaş, Alanyaspor'u farka boğdu

Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Beşiktaş'ta gol perdesini 20. dakikada penaltıdan attığı golle Cenk Tosun açtı. İlk yarıda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Son Dakika: Kara Kartal seriyi bozmadı! Beşiktaş, Alanyaspor'u farka boğdu

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 50. dakikada Cenk Tosun ve 59. dakikada Dele Alli ile farkı 3'e çıkardı. Mücadeleyi 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kara Kartal, ligde 38 puanla 3. sıraya yükseldi.

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Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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