Son Dakika: Kara Kartal seriyi bozmadı! Beşiktaş, Alanyaspor'u farka boğdu
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Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve 38 puanla 3. sıraya yükseldi.
Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 3 golle kazandı.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Bu karşılaşmayla birlikte Aboubakar, 677 gün sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.
Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Beşiktaş'ta gol perdesini 20. dakikada penaltıdan attığı golle Cenk Tosun açtı. İlk yarıda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, 50. dakikada Cenk Tosun ve 59. dakikada Dele Alli ile farkı 3'e çıkardı. Mücadeleyi 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kara Kartal, ligde 38 puanla 3. sıraya yükseldi.