Son Dakika: Kara Kartal seriyi bozmadı! Beşiktaş, Alanyaspor'u farka boğdu

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve 38 puanla 3. sıraya yükseldi.