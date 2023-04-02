Son Dakika: Kadıköy'de tarihi zafer! Beşiktaş 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi geriden gelip 4-2 mağlup etti

Son dakika: Beşiktaş, Kadıköy'de 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Valencia ve İrfan Can attı. Beşiktaş'ta Cenk Tosun beraberlik ve takımını öne geçiren golü attı. Diğer goller Redmond ve Aboubakar'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe maçta 41'de Enner Valencia'nın penaltı golüyle maçta öne geçti. İlk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, penaltı kazandı.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'ta Welinton, ceza sahası içinde Valencia'yı yere düşürmesi sebebiyle 51'de kırmızı gördü. Ancak Valencia penaltıyı kaçırdı. Maçta senaryo değişti.

CENK ŞOV YAPTI

10 kişi kalan Beşiktaş pes etmedi ve kaptan Cenk Tosun'la oyuna tutundu. 58. dakikada Cenk Tosun'un golüyle beraberlik geldi. 4 dakika sonra sahneye yine Cenk çıktı. Takımı 2-1 öne geçirdi.

REDMOND VE ABOUBAKAR SAHNEDE

Cenk Tosun'a asist yapan Redmond, gol sırasını aldı. 75'te Redmond çok şık golle Beşiktaş'ı 3-1 öne geçirdi. 90+2'de Vincet Aboubakar skoru 4-1'e getirdi.

İRFAN CAN'DAN SON SÖZ

Fenerbahçe, 90+5'te İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 4-2'ye getirdi ama yeterli olmadı. Siyah-Beyazlılar, ligin ikinci sırasında yer alan Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

ORTALIĞI AYAĞA KALDIRAN PENALTI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında yaşanan pozisyon gündemi yerinden oynattı. 38'de Onur Bulut'un müdahalesiyle Arda Güler yerde kaldı. Enner Valencia, 41'de penaltıdan öne geçirdi.Siyah-Beyazlılar maçın devre arasında "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" paylaşımı yaptı.

"ALİ KOÇ İSTİFA"

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Sarı-Lacivertli tribünler, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Tribünden uzun süre "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" tezahüratları yapıldı, yayıncı kuruluş sesi kıstı. Taraftarlar "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin. Fenerbahçe babanın çiftliği değil" tezahüratları yaptı.

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