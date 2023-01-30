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Son Dakika: Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de! İşte Parma'ya ödenen bonservis

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Parma'dan Jayden Oosterwolde'yi 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki sol bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe kısa süre önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Jayden Oosterwolde'yi resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, 21 yaşındaki sol bekin transferini açıklarken, ödenecek bonservis bedelini de KAP'a bildirdi.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de! İşte Parma'ya ödenen bonservis

"TARAFTARLA BULUŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İmzaların atılmasının ardından yeni transfer Jayden Quinn Oosterwolde de yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Son Dakika: Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de! İşte Parma'ya ödenen bonservis

Son Dakika: Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de! İşte Parma'ya ödenen bonservis

Son Dakika: Jayden Oosterwolde resmen Fenerbahçe'de! İşte Parma'ya ödenen bonservis

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

ercan gurbhetchi:

120 000 000 trilyon :() çok para. maaşı vs. fb de boey gibi genç yetenek bulabilirdi.

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