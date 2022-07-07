Son Dakika: Jackson Muleka resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi ve kazanacağı ücret

Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna katan Beşiktaş, yeni golcüsü Jackson Muleka'yı da resmen renklerine bağladı.

MULEKA YILLIK 1 MİLYON EURO KAZANACAK

Siyah-beyazlılar transfer ile ilgili KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DE FIRTINALAR ESTİRDİ

Jackson Muleka geçen sezonun yarısında geldiği Kasımpaşa'da çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı

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