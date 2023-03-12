Son Dakika: İstanbul'daki dev maçta Kara Kartal kazandı! Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazandı. Başakşehir'le oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

PERDEYİ ABOUBAKAR AÇTI

Dengeli başlayan karşılaşmada perdeyi Vincent Aboubakar açtı. 15. dakikada çok şık bir gol atan Kamerunlu forvet, Siyah-Beyeazlılar'ı öne geçirdi. Abou, üst üste iki gol sevinci yaşadı.

JANUZAJ KIZARDI

Medipol Başakşehir'de 35. dakikada Adnan Januzaj kırmızı kart gördü. Dengesini kontrol edemeyen Januzaj, Gedson Fernandes'in ayağını yerden kesti. Başakşehir, ilk yarıda 10 kişi kaldı.

SAHNEDE MASUAKU

Siyah-Beyazlılar, 55'te Arhur Masuaku'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli sol bek, yerden uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR KAYIPLARDA

Son 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Başakşehir'in kan kaybı Beşiktaş maçıyla devam etti.

KARTAL SERİ YAKALADI

Geçen hafta Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kötü gidişatı bitiren Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle üst üste ikinci maçından galip ayrıldı. Başakşehir'le oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırdı.