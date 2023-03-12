Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: İstanbul'daki dev maçta Kara Kartal kazandı! Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla Beşiktaş kazandı. Başakşehir'le oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırdı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Dengeli başlayan karşılaşmada perdeyi Vincent Aboubakar açtı. 15. dakikada çok şık bir gol atan Kamerunlu forvet, Siyah-Beyeazlılar'ı öne geçirdi. Abou, üst üste iki gol sevinci yaşadı.

Son Dakika: İstanbul'daki dev maçta Kara Kartal kazandı! Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir'de 35. dakikada Adnan Januzaj kırmızı kart gördü. Dengesini kontrol edemeyen Januzaj, Gedson Fernandes'in ayağını yerden kesti. Başakşehir, ilk yarıda 10 kişi kaldı.

Siyah-Beyazlılar, 55'te Arhur Masuaku'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda topla buluşan tecrübeli sol bek, yerden uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

Son 2 maçında Kayserispor ve Alanyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Başakşehir'in kan kaybı Beşiktaş maçıyla devam etti.

Geçen hafta Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kötü gidişatı bitiren Beşiktaş, Başakşehir galibiyetiyle üst üste ikinci maçından galip ayrıldı. Başakşehir'le oynadığı son 3 maçtan 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırdı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

title