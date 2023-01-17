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Son Dakika: İlhan Palut'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu

Spor Haberleri

Son dakika: İlhan Palut'la yolları ayıran Konyaspor, teknik direktörlük koltuğunu 24 saat geçmeden doldurdu. Yeşil-Beyazlı ekip, son olarak Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, yaklaşık 2,5 yıldır takımın başında bulunan başarılı hoca İlhan Palut'la 16 Ocak günü yolları ayırdıktan sonra yerini çok çabuk doldurdu. Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 17 Ocak günü resmi sözleşme imzalandı.

Son Dakika: İlhan Palut'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig ekibi, 49 yaşındaki Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stanojevic, 2020-22 arasında çalıştığı Partizan'da 2.42 puan ortalaması yakalamıştı. 49 yaşındaki hoca Partizan ile 2 lig şampiyonluğu, 1 kez de Sırbistan Kupası zaferi yaşadı.

Son Dakika: İlhan Palut'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu

EN BAŞARILISI PALUT OLMUŞTU

Palut, Konyaspor tarihinde en fazla puan ortalamasını yakalayan hoca olmuştu. Ligde 7. sırada bulunan Yeşil-Beyazlı ekipteki bu ayrılığa taraftarlar büyük tepki gösterdi. Palut'un ayrılığının üstünden 24 saat geçmeden Sırp hoca ile sözleşme imzalandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

İlhan Palut Konyaspor Spor Haberler Son Dakika

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