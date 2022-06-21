Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsunspor bu sezon 9. transferini Yusuf Abdioğlu'nu renklerine bağlayarak yaptı. Samsunspor bu sezon 9. transferini Yusuf Abdioğlu'nu renklerine bağlayarak yaptı. Savunma oyuncusu Abdioğlu, "Şükür kavuşturana" dedi. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Samsunspor, transferlerini hız kesmeden sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu'nu renklerine kattı. Samsunspor, Abdioğlu ile yapılan sözleşmeyi sosyal medya hesabından "Memleketine hoş geldin Yusuf Abdioğlu. Kulübümüz, son olarak MKE Ankaragücü ile kariyerindeki 3. şampiyonluğunu yaşayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır" sözleriyle duyurdu. Abdioğlu ise o paylaşıma "Şükür kavuşturana, hoş bulduk şehr-i Samsun" ifadeleriyle yanıt verdi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberleri! Yusuf Abdioğlu, Samsunspor'a transfer oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.