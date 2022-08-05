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Son dakika haberleri | Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti

Son dakika haberleri | Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Talha Ülvan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Talha Ülvan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Spor

Giresunspor Spor Haberler Son Dakika

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