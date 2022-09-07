Son dakika haberleri | Giresunspor, Brandley Kuwas'ı transfer etti Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Spor Kaynak: AA / Gültekin Yetgin Giresunspor Spor Haberler Son Dakika

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