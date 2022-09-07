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Son dakika haberleri | Giresunspor, Brandley Kuwas'ı transfer etti

Spor Haberleri

Son dakika haberleri | Giresunspor, Brandley Kuwas'ı transfer etti

Son dakika spor haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

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