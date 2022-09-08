Son dakika haberleri! Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Hata değil, art niyet görüyorum

Son dakika spor haberi: "Maçın son dakikasında fark 1 sayıyken dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teknik faul çalınmaz""Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak""Saatin değiştirilmesi büyük saygısızlık ancak çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin ay-yıldızlı bayraklarla...

"Maçın son dakikasında fark 1 sayıyken dünyanın hiçbir yerinde böyle bir teknik faul çalınmaz"

"Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak"

Ata SELÇUK / İSTANBUL, - FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup olarak grubu ikinci sırada noktalayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonda hakemlerin verdiği karara tepki gösterdi.

Ataman, "Grup 2'ncisi olarak gittiğimiz Berlin'de oynayacağımız Fransa maçının saati değiştirilerek öğlen 12'ye alınması, bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakarlık yapıp ay-yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.