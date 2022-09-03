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Son dakika haberleri | Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti

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Son dakika haberleri | Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti

Son dakika haber: Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Macaristan'da Vasas Obuda ve Bekescsabai Röplabda SE takımlarında forma giydiği aktarılan Strunjak'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı terleteceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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