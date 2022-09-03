Son dakika haberleri | Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Ema Strunjak'ı transfer etti Spor Haberleri Son dakika haber: Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti. Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş, Hırvat orta oyuncu Ema Strunjak'ı transfer etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen 23 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Daha önce Macaristan'da Vasas Obuda ve Bekescsabai Röplabda SE takımlarında forma giydiği aktarılan Strunjak'ın yeni sezonda siyah-beyazlı formayı terleteceği ifade edildi. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki Avrupa İlaç Ajansı voleybol Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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