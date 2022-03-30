Son dakika haberleri! Ağaoğlu'dan hakemler hakkında alınan kararlarla ilgili açıklama Açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerle ilgili aldığı karar ve bunun TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmasıyla ilgili, "Bununla alakalı yaşanan sıkıntıların çözüleceği tek yer TFF'nin genel kuruludur." dedi.

Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen olağanüstü toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Naklen yayın ihalesiyle ilgili 4 Nisan Pazartesi günü TFF'de bir toplantı yapacaklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Bugün yaptığımız toplantıda tüm kulüp başkanları yetkiyi bana vererek, TFF ile benim görüşmem konusunda fikir birliğine vardı. Ben tek katılacağım o toplantıya. Detaylarıyla ilgili ilerleyen günlerde bir açıklama yaparız." diye konuştu.

TFF kurullarının hakem ve gözlemcilerle ilgili aldığı kararın kamuoyunu çok meşgul ettiğini anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bizi bekleyen çok önemli sorunlar var. Yayın ihalesini halen sonuçlandırmış değiliz. Kulüplerimiz burada çok ciddi bir gelir kaybına uğradı. Özellikle Anadolu kulüpleri giderlerinin yüzde 90'ını yayın gelirlerinden karşılıyor. Anadolu kulüplerinin bu kadar ciddi finansal sıkıntıda olduğu dönemde, teklif edilen rakamların hiçbir şekilde Anadolu kulüplerinin ya da Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği herkesin malumu. Bunun ötesinde önümüzde bir Spor Yasası var. Çok ciddi bir yasa. Onunla alakalı kulüplerimizin, yöneticilerimizin, kulüp başkanlarımızın, derneklerimizin çok ciddi endişeleri var. Bu 20 senelik bir çalışmanın ürünü. İnce detayına kadar düşünülerek hazırlanmış bir yasa ama bizim elimize ulaşan taslakta soru işaretleri ve endişeli olduğumuz maddeler var. Bunun da acilen komisyonda görüşülmesi konusunda adım atmamız lazım. Yasa çıktıktan sonra yapılacak itirazların veya ortaya çıkacak sorunların yeniden düzeltilmesi o kadar kolay olmuyor."

"Ülke futbolunu TFF yönetiyor"

Ahmet Ağaoğlu, hakem ve gözlemcilerle ilgili kararlar sonucunda TFF Başkanvekili Mehmet Baykan'ın istifa ettiğini ve üç kulübün de sitelerinden açıklama yaptığını anlatarak, "Her kulüp kendi sitesinde düşüncelerini açıklamakta özgürdür. Ancak bilmek zorunda olduğunuz bir konu var ki TFF, ülke futbolunun amir kurumudur. Yasalarla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları var. MHK'nin ya da Tahkim Kurulunun aldığı karar, içinize sinebilir ya da sinmeyebilir. Netice olarak amir kurumun uygulamaya koyduğu bir karardır ve sorumlusu da TFF'dir. Bununla alakalı yaşanan sıkıntıların çözüleceği tek yer de TFF'nin genel kuruludur. Sıkıntı varsa, işleyişle ilgili tıkanmışlık varsa veya alınan kararlar ülke futboluna zarar veriyorsa, bunun da hesabının sorulacağı yer medya değil, genel kuruldur." ifadelerini kullandı.

TFF Genel Kurulunun haziran ayında yapılacağını hatırlatan Ağaoğlu, "Eğer bir sıkıntı varsa, orada dile getirilir. Hatta TFF Başkanı, yönetiminden de memnun olmayabiliriz. Bunun kararının verileceği yer genel kuruldur. Her karar tartışılıyor. Ülke futbolunun amir kurumu TFF'dir. Eğer biz yapıyı yıpratırsak, ülke futbolu ve hepimiz kaybederiz. Yapı orada, kişiler değişebilir, farklı kişiler gelebilir. Son 20 yılda TFF'de 8-9 yönetim değişikliği oldu. Kulüplerin yaptığı bireysel açıklamalara saygı duyuyoruz. Biz burada Kulüpler Birliği olarak kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Ancak burada ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor."

"Suni gündem oluşturmak için ortaya atılan konular"

Ahmet Ağaoğlu, liglerin tescil edilmemesi ilgili söylemlerin gereksiz ve dayanaksız olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Suni gündem oluşturmak için ortaya atılan konular. Bugün küme düşmenin kalkması ya da ligin tescil edilmemesi gibi bir konu konuşulmadı. Ülke futbolunun birçok sorunu var. Ülke futbolunun finansmanı açısından son derece önemli olan naklen yayınla ilgili kimse tek kelime etmiyor. MHK sorunu önümüze gelene kadar sıkça tartışılıyordu ama bir anda unutuldu. Diğer taraftan tüm kulüp ve federasyonları yakından ilgilendiren Spor Yasası neredeyse kanunlaşmak üzere. Ülke sporunun genel sorunları yerine bu tartışmalarla suni gündem oluşturuluyor."

Ukrayna'dan 150'ye yakın altyapı sporcusuna ev sahipliği yapılacak

Ahmet Ağaoğlu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 15 gün önce Ukrayna Profesyonel Lig Birliğinin vakıflarıyla iletişime geçerek çeşitli kulüplerin altyapılarında bulunan 150'ye yakın sporcusunun antrenman, barınma ve beslenme sorunu yaşadığını ifade ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sporcuların kulüplerimizin altyapısında konuşlandırılmasının mümkün olup olamayacağını sormuşlardı. Biz de bu doğrultuda bir çalışma yaptık, altyapı imkanları olan kulüplerimize öncelik verdik. Trabzonspor 60, Rizespor 50, Antalyaspor, Kayserispor ve Sivasspor da toplamda 33 sporcuya kapılarını açtı. Çalışmalarımız neticelendirildi. 180 kişilik bir uçak kiraladık. Yarın Polonya-Ukrayna sınırındaki havalimanına gidecek. Uçak yarın yerel saat ile 14.00'te Trabzon'a hareket edecek. Biz de karşılamak için orada olacağız. Sporcular buradan kulüplere dağıtılacak. Bütün temennimiz savaşın kısa sürmesi ve bu sporcuların yurtlarına dönmesi. Ama biz planlamamızı 6 ile 2 yıl arasında bu sporculara ev sahipliği yapacak şekilde yaptık."

Ağaoğlu, bu konudaki yardımları için Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcı Yavuz Selim Kıran, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere'ye teşekkür etti.