Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi - Haberler

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Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Deniz Zeybek - Spor
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Son dakika spor haberi: - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı havadan görüntülendi.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı havadan görüntülendi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo mavi renkli bayrağın dalgalandığı köprü dron ile havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Spor

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