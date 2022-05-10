- Engelliler Haftası maçında kazanan dostluk oldu

Tekerlekli sandalye basketbol takımı ile polisin maçında kazanan dostluk oldu

KARABÜK - Engelliler Haftası münasebetiyle Karabük'ü Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye 1. Ligi'nde temsil eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları arasında Tekerlekli Sandalye Empati Maçı oynandı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan basketbol müsabakasında Demir Kartal Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile polis memurları karma takımlarda kıyasıya mücadele ettiler. Karşılaşma 24-24 berabere sona erdi. Maç öncesinde Engelliler Haftası'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Karabük Valisi Fuat Gürel, her ortalama engelli vatandaşın yaşayabileceği bir ortam olması gerektiğini söyleyerek, "Her kurumun üzerine düşen vazifeyi hassasiyetle yerine getirmek lazım. Bugünün özel bir yanı var; Bir tarafta tekerlekli basketbol takımımız var ama diğer tarafta polis kardeşlerimiz var. Basketbol takımımız tekerlekli sandalye ile nasıl basket atılacağını gösterecekler" şeklinde konuştu.

Karabük Demir Kartal GSK oyuncularından Kudret Fatih Ünlü çok güzel bir maç olduğunu ve eğlenceli geçtiğini belirterek, "Emniyet Müdürlüğü sağ olsun böyle bir proje sunmuşlar. Bizi de buraya davet ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Önemli bir hafta diyoruz ama biz engelliler için önemli hafta yok aslında. Normal insanlardan hiçbir farkımız yok. İnsanlar nasıl hayatına devam ediyorsa biz de öyle devam ediyoruz. Sadece belli başlı yapamadığımız sorunlar var. O sorunları da çabamızla ve çevremizin desteğiyle bir şekilde atlatıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Maçımız da güzel geçti. Eğlenceliydi. Bizim bu sporu yaparken ne tür zorluklar yaşadığımızı onlar da gördü. Gerçekten tekerlekli sandalye basketbolu seyir zevki yüksek bir müsabaka türü. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı J Kd Albay Garip Gümüş, Demirkartal GSK Başkanı Erdoğan Gökçe, kurum müdürleri, dernek müdürleri, emniyet personeli ve vatandaşlar takip etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.