Son dakika haberi | Bartınspor BAL Ligi baraj maçını 3-0 kazandı

BARTIN (İHA) - Bartınspor ile Kozcağız Belediyespor arasında oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Bartınspor 2022-2023 sezonunda Bartın'ı Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etmeye devam edecek.

2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yaşayan ve 3. Lige yükselme play-off maçlarında istediği sonuçları alamayan Bartınspor ile Bartın Amatör Lig şampiyonu Kozcağız Belediyespor'un Atatürk Stadyumunda karşı karşıya geldiği baraj maçını Bartınspor 3-0 kazandı.

Bartınspor karşılaşmanın ilk yarısında Furkan Birdal'la penaltı atışından yararlanamazken maçın ilk yarısı 0-0 golsüz berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısında rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Bartınspor 53. dakikada Serdal Öz, 83. dakikada Berkay Yüksel ve 87. dakikada Ömer Durmuş'un golleriyle karşılaşmadan 3-0 üstün ayrıldı.

Bartınspor elde ettiği bu galibiyetle yeniden 2022-2023 sezonunda Bartın'ı Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'de temsil etmeye hak kazandı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor