Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kocaelispor'da transfer atağı

Son dakika haberler: Dış transferde Cem Ekinci'yi kadrosuna kattığını açıklayan Kocaelispor, iç transferde de Yiğit Canguru ve Ahmet Hasan Göcen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Dış transferde Cem Ekinci'yi kadrosuna kattığını açıklayan Kocaelispor, iç transferde de Yiğit Canguru ve Ahmet Hasan Göcen ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'e düşen ve yeni bir kadro yapılanmasına giren Kocaelispor'da hem iç hem dış transferde hareketli saatler yaşandı. Yeşil-siyahlılar önce Ankaragücü'nden 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Cem Ekinci'nin transferini duyurdu. Ön protokol imzaladığı açıklanan oyuncunun 15 Temmuz'a kadar Kocaeli'ye gelmesi bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cem Ekinci ile ön protokol imzalamış bulunmaktadır. Futbolcumuz, en geç 15 Temmuz 2022 tarihinde kentimize gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve iki sezonluk profesyonel sözleşme imzalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Körfez ekibi iç transferde de hareketlilik yaşadı. U19 kadrosundan sağ bek Yiğit Canguru ve kaleci Ahmet Hasan Göcen ile 5'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Hasan Cem Ekinci Kocaeli Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title