Kevin Soni, Hatayspor'da Spor Haberleri Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiraladı. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kévin Soni'ye hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Kevin Soni yarın Hatay'a gelecek ve çalışmalara başlayacak" dedi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı Asteras Tripolis Yunanistan Hatayspor Spor Haberler

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