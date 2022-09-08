Kevin Soni, Hatayspor'da
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripolis forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kévin Soni'ye hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Kevin Soni yarın Hatay'a gelecek ve çalışmalara başlayacak" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor