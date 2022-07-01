Son dakika haber: Efeler 09 FK Kaan'ı transfer etti Son dakika habere göre YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ağrı 1970'de forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Yılmaz'ı renklerine bağladı. YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ağrı 1970'de forma giyen orta saha oyuncusu Kaan Yılmaz'ı renklerine bağladı. Futbola Kardemir Karabükspor'da başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor altyapısının ardından sırasıyla Etimesgut Belediyespor, Kozanspor FK ve son olarak Ağrı 1970 Spor'da top koşturdu. Geçen sezon Ağrı temsilcisinde 29 maçta forma giyen genç futbolcu 1 kez gol sevinci yaşadı. - Aydın Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kaan Yılmaz Efeler Ağrı Spor Haberler Son Dakika

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