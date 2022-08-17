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Son dakika haber! Bursaspor Kulübü maliyetler nedeniyle formalara zam yaptığını duyurdu

Son dakika haber! Bursaspor Kulübü maliyetler nedeniyle formalara zam yaptığını duyurdu

Spor Haberleri

Son dakika haberler: Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarına 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren zam yapılacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, yeni sezon formalarına 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren zam yapılacağını açıkladı. 289 TL'den satılan formalara 60 TL ilave yapıldı.

Bu sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'un yeni sezon formalarına kısa sürede zam geldi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yeni sezon formalarının zamlı tarifeden satılacağını duyurdu. Bursastore'dan taraftara duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli taraftarlarımız; artan maliyetlerimiz dolayısıyla yeni sezon forma fiyatlarımız 22.08.2022 tarihi itibariyle yetişkin forma 349 TL, Çocuk formalarımız 249 TL olarak güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, desteklerinizi bekleriz."

Daha önce yetişkin formalar 289 TL, çocuk formaları ise 199 TL'den satılıyordu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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