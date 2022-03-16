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Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

Son dakika spor haberi: Malatya'da,, Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

MALATYA (İHA) - Malatya'da,, Minik-Küçük- Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

İnönü Üniversitesi Besyo Salonu'nda devam eden ve 17 Mart'ta sona erecek olan Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmasında 120 sporcu mücadele ediyor.

Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışması sonunda dereceye girecekler, gurup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. - MALATYA

Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

Son dakika haber | Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi, Yıldız Genç, Malatya, Spor, Haberler

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