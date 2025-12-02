Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi, Jhon Duran'ın 90+5'te attığı golle bambaşka bir atmosfere büründü. Kadıköy'de gelen bu kritik gol tribünleri ayağa kaldırırken, saha kenarında da büyük bir coşku yaşandı.

SADETTİN SARAN'IN SEVİNÇ ANI KAMERALARA YANSIDI

Golün hemen ardından en büyük sevinci yaşayanlardan biri Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran oldu. Saran'ın yerinden fırlayıp yumruklarını havaya kaldırdığı, çevresindekilere sarılarak coşkuyla bağırdığı anlar kameralar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'OKAN' DİYE BAĞIRDIĞI İDDİASI DERBİNİN YENİ GÜNDEMİ

Galatasaray derbisindeki gol sevinci kısa sürede yeni bir tartışmayı doğurdu. Sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda Sadettin Saran'ın sevinç sırasında "Okan!" diye bağırdığı öne sürüldü.

Ancak bazı taraftarlar Saran'ın aslında:

Golü atan Duran'ın ismini bağırdığını,

Bazılarının ise yalnızca "Oley!" dediğini iddia etti.

Ses karmaşası nedeniyle bu anın net şekilde anlaşılmadığı belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Galatasaray derbisindeki bu iddia, taraftarları ikiye bölerken videolar binlerce kez paylaşıldı. Bazıları bu iddiayı esprili bir dille yorumlarken, bazıları ise Saran'ın tamamen golün coşkusuyla kontrolsüz bir tepki verdiğini savundu.