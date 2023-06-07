Son Dakika: Giresunspor küme düştü

Son dakika: İstanbulspor, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. Giresunspor ise Antalyaspor karşısında 2-0 kazanmasına rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Karadeniz ekibi, Ümraniyespor'un ardından bu sezon Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılamayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

GALİBİYET YETMEDİ

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Bajic ile 59. dakikada Sainz kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor 41 puanda kalırken Giresunspor puanını 40'a yükselti. Ancak İstanbulspor da Ümraniyespor'u 4-0 mağlup edince puanını 41'e çıkardı. Alınan bu sonuçların ardından Giresunspor, 16. sırada kaldı ve Süper Lig'e veda etti.

İSTANBUL KAZANDI, GİRESUN DÜŞTÜ

Kazanıp, İstanbulspor'un puan kaybını bekleyecek Karadeniz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı ancak İstanbulspor maçından beklediği haber gelmeyince Süper Lig'e veda etti.