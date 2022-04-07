Son Dakika: Süper Lig'e sis engeli! Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Süper Lig'e sis engeli! Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika! Süper Lig'de yarın oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesi, bordo-mavili kafilenin sis nedeniyle Gaziantep'e ulaşamaması sonrasında cumartesi gününe ertelendi.

Süper Lig'de 32. haftanın açılış mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele, bordo-mavili kafilenin olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep'e gidememesi sonrasında ertelendi.

Son Dakika: Süper Lig'e sis engeli! Gaziantep-FK-Trabzonspor maçı ertelendi

9 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

TFF'den ertelemeye ilişkin yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.-Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title