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Galatasaray, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Spor Haberleri

Son dakika: Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

RAKİP LUDOGORETS-LJUBLJANA GALİBİ OLACAK

Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

İşte eşleşmeler;

  • Rakow Czestochowa / Qarabağ FK- Aris Limassol FC / FC BATE Borisov
  • HSK Zrinjski/ SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC
  • AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana

3. TUR HEYECANI AĞUSTOS'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (2)

YİĞİT TÜRKALP:

CİNCON TÜRK TAKIMLARININ DÜŞMANIDIR.ONUN İÇİN İLK TURDA ELENİR İNŞALLAH.

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Çınar Saraç:

Kaç ön eleme yapacak son turda elenir

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