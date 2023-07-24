Galatasaray, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle oynayacak
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Son dakika: Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Zalgiris'i elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
RAKİP LUDOGORETS-LJUBLJANA GALİBİ OLACAK
Galatasaray, Zalgiris'i geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
İşte eşleşmeler;
- Rakow Czestochowa / Qarabağ FK- Aris Limassol FC / FC BATE Borisov
- HSK Zrinjski/ SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC
- AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana
3. TUR HEYECANI AĞUSTOS'TA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023