Son Dakika: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile rakip olacak

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibine eleyememesi durumunda yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı-kırmızılılar bu turda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasman, rövanşı ise evinde oynayacak.