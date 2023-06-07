Son Dakika: Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
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Son dakika: Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve deneyimli hocanın kontratının 1 yıl uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ KARAR ALINMIŞTI
Galatasaray, sözleşmesinde bir senelik opsiyon maddesi bulunan teknik direktör Okan Buruk için şampiyonluğun garantilendiği MKE Ankaragücü maçı öncesi aldığı kararı uygulamaya koydu. Sarı-kırmızılılar, deneyimli hocanın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
MAAŞI 30 MİLYON LİRAYA ÇIKTI
Okan Buruk'un yıllık 20 milyon lira olan sözleşmesi, zam yapılarak 30 milyon liraya yükseltilecek. Deneyimli hoca, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı ilk sezonda maddi hiçbir konuda kulüple bir pazarlığa girmemiş ve ücretinin bir kısmını altyapıya bağışlamıştı.