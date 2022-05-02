Son Dakika: Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak
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Son dakika: Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan ancak tedbir kararı gerekçesiyle iptal olan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak. Başkanlık için Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu yarışacak.
Galatasaray'da uzun süredir başkanlık seçimi karmaşası sürerken İstinaf Mahkemesi, Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna tedbir kararı koymuştu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal olmuştu.
Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."