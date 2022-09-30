Son Dakika: Galatasaray'da sakatlık depremi! Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı
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Son dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi ve Yusuf Demir, Adana Demirspor maçı kamp kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun hafif sakatlıklarının olduğu belirtildi.
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi Icardi ve Yusuf Demir şoku yaşanıyor.Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda iki yıldızı Adana Demirspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.
KAMP KADROSUNDA YOKLAR
Galatasaray'dan yapılan açıklamada,"Hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Adana Demirspor maçında Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle;