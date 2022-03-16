Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona karşılaşmasından önce Anadolu Ajansı'na konuştu. Burak Elmas Kulüpler Birliği'ne çok sert sözlerle yüklenirken, ayrılmayı düşündüklerini açıkladı.

İşte Elmas'ın Kulüpler Birliği açıklaması:

"AYRIŞMA VAR"

"Kulüpler Birliği'nde şu anda samimiyet yok, ayrışma var. Bu durum devam ederse biz çok ciddi olarak bu yapı içerisinde olmamayı düşünüyoruz

"SAMİMİYET YOK"

Süper Lig AŞ'nin mevcut şartlarda kurulması mümkün değil. Çünkü Kulüpler Birliği'nin mevcut yapısı içinde birlik ve samimiyet yok.

"ARAMIZDA BİLE ANLAŞAMIYORUZ"

Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz.

"NEDEN YAPIYORUZ?"

Havuz konusunda ise havuzun değeri düşerse Türk futbolu zarar görür. Ligin kalitesini büyütmek için ciddi fedakarlık yapacağız. Kulüpler Birliği'nde ve diğer futbol yönetimlerden bozuk sistem devam ederse biz bu fedakarlığı neden yapıyoruz?

"DEVLET YARDIM EDER MANTIĞIYLA BU İŞLER GİTMEZ"

Bundan sonra yenilikçilerle, gelenekçilerin mücadelesi daha şiddetli şekilde devam edecek. Yeni dünya düzeninde, kurumsal devam etmeliyiz. Eski zihniyetle devam edemeyiz. 'Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar' mantığıyla bu işler devam etmez."

AA / Spor