Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği'nden ayrılmayı düşündüklerini açıkladı. Elmas, "Samimiyetsiz bir ortam var. Biz çok ciddi olarak bu yapı içerisinde olmamayı düşünüyoruz" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Barcelona karşılaşmasından önce Anadolu Ajansı'na konuştu. Burak Elmas Kulüpler Birliği'ne çok sert sözlerle yüklenirken, ayrılmayı düşündüklerini açıkladı.
İşte Elmas'ın Kulüpler Birliği açıklaması:
"Kulüpler Birliği'nde şu anda samimiyet yok, ayrışma var. Bu durum devam ederse biz çok ciddi olarak bu yapı içerisinde olmamayı düşünüyoruz
Süper Lig AŞ'nin mevcut şartlarda kurulması mümkün değil. Çünkü Kulüpler Birliği'nin mevcut yapısı içinde birlik ve samimiyet yok.
Hakem kararlarından bazı kulüpler çok memnun, bazı kulüpler değil. Çalışmadığını düşündüğümüz MHK sisteminde alınan bu karar için bile aramızda anlaşamıyoruz.
Havuz konusunda ise havuzun değeri düşerse Türk futbolu zarar görür. Ligin kalitesini büyütmek için ciddi fedakarlık yapacağız. Kulüpler Birliği'nde ve diğer futbol yönetimlerden bozuk sistem devam ederse biz bu fedakarlığı neden yapıyoruz?
Bundan sonra yenilikçilerle, gelenekçilerin mücadelesi daha şiddetli şekilde devam edecek. Yeni dünya düzeninde, kurumsal devam etmeliyiz. Eski zihniyetle devam edemeyiz. 'Devlet yardım eder, kulüpleri batırmazlar' mantığıyla bu işler devam etmez."