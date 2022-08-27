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Son Dakika: Galatasaray'da Cicaldau ile yollar resmen ayrıldı! Yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al İttihad Kalba'ya kiraladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldau'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, geçen sezon 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri'ne uğurladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Galatasaray, Cicaldau'nun ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldau'nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasaray'da Cicaldau ile yollar resmen ayrıldı! Yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri

Haberler.com - Spor

Alexandru Cicaldau Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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