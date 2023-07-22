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Son Dakika: Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen Cédric Bakambu'nun transferini KAP'a bildirdi

Spor Haberleri

Son dakika: Galatasaray, forvet hattına yaptığı takviyelere devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'u renklerine bağlamasının ardından Al-Nasr'da forma giyen 32 yaşındaki golcü Cédric Bakambu'nun transferini de KAP'a bildirdi.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen 32 yaşındaki golcü Cédric Bakambu'nun transferini de KAP'a bildirdi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki Demokratik Kongolu golcünün bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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