Son Dakika: Galatasaray, Al-Nasr'da forma giyen Cédric Bakambu'nun transferini KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, forvet hattına yaptığı takviyelere devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'u renklerine bağlamasının ardından Al-Nasr'da forma giyen 32 yaşındaki golcü Cédric Bakambu'nun transferini de KAP'a bildirdi.