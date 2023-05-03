Son Dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı
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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Maç golsüz eşitlikle tamamlandı. Berabere biten bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla bitti.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sivasspor'un ligde 3-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında ilk yarıda 3 gol yiyen ve oyundan alınan kaleci Ali Şaşal Vural bu karşılaşmada yer almadı.
Fenerbahçe özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladı. Kaleci Muammer Yıldırım kurtarışlarıyla Sarı-Lacivertlilere izin vermedi.
Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Emre Mor çıktı Osayi girdi. 61. dakikada ise Mert Hakan ve Pedro oyundan alındı, Arda Güler ve Batshuayi dahil edildi. 81'de King ve Crespo girdi, İrfan Can ve Rossi çıktı. Bu hamleler de sonuç getirmedi. Fenerbahçe, Sivas'tan golsüz beraberlikle ayrıldı.
Finale çıkacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması 24 Mayıs günü Kadıköy'de oynanacak.
Yarı finaldeki diğer takımlar ise Ankaragücü ve Başakşehir. Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinden galip çıkan takım, Ankaragücü-Başakşehir karşılaşmasından tur atlayan takımla kozlarını paylaşacak.